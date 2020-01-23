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Рецепт очень вкусной курицы для похудения

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Есть много способов низкокалорийно поесть, но блюда из курицы считаются лучшим спутником желающих похудеть.

FoodOboz предлагает рецепт очень вкусной тушеной курятины.

Новости
Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

Отмечается, что белое мясо курицы само по себе очень нежное, быстро готовится, содержит много белка и мало жира (если снять с него всю кожицу и подкожный жир).

К тому же даже куриные окорочка можно просто восхитительно приготовить, если хорошо обвалять их в специях и травах, а потом стушить в кефире.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт диетической курицы в кефире с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт очень вкусной курицы для похудения

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень диетического мороженого из творога.

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