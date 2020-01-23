Рецепт очень вкусной курицы для похудения

Есть много способов низкокалорийно поесть, но блюда из курицы считаются лучшим спутником желающих похудеть.

FoodOboz предлагает рецепт очень вкусной тушеной курятины.

Новости Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

Отмечается, что белое мясо курицы само по себе очень нежное, быстро готовится, содержит много белка и мало жира (если снять с него всю кожицу и подкожный жир).

К тому же даже куриные окорочка можно просто восхитительно приготовить, если хорошо обвалять их в специях и травах, а потом стушить в кефире.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт диетической курицы в кефире с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень диетического мороженого из творога.

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