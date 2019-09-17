Рецепт очень вкусного салата из зеленых помидоров

У зеленых томатов необычный вкус, и они идеальны для приготовления различных салатов или заготовок.
FoodOboz предлагает приготовить невероятно вкусный салат из недоспевших томатов.
У рецепта есть одна хитрость – помидоры следует несколько часов промариновать. Но именно благодаря этому салат обретет свой неповторимый вкус, и при этом не потеряет полезных свойств.
О том, как правильно приготовить это блюдо и какие для него нужны ингредиенты, читайте по следующей ссылке: Салат из зеленых помидоров.
Салат из зеленых помидоров
Ещё предлагаем приготовить необычную аджику из зеленых помидоров.
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