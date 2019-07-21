Рецепт очень вкусного салата из помидоров на зиму

Предлагаем рецепт необычного и нежного салата из зеленых томатов, который можно употреблять через день после приготовления или заготовить на зиму.
Этот салат прост в приготовлении и особенно вкусным будет зимой в консервированном виде.
Для заготовки нам понадобятся зеленые помидоры, нарезанные крупными кольцами.
А также лук, морковь, чеснок разные виды зелени и набор пряных специй.
Детальный способ приготовления этого блюда с фото читайте по ссылке: Рецепт салата из помидоров.
Салат получается аппетитным и очень вкусным благодаря правильному сочетанию ингредиентов.
Салат из зеленых помидоров
Если вы хотите приготовить этот салат на зиму, то поллитровые банки стоит стерилизовать 17 минут, а литровые - 23 минуты, затем укутать их до полного остывания.
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