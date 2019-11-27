Рецепт очень вкусного большого завтрака

Чтобы накормить семью сытным полезным завтраком вовсе не нужно тратить много времени и колдовать у плиты.

FoodOboz предлагает очень простой рецепт особой яичницы с колбасой, овощами и сыром, насыщенный вкус которой понравится как детям так и взрослым.

Всего на приготовление этого блюда уйдет не более 10 минут, зато результат превзойдет ваши ожидания!

О том, как накормить всех домочадцев, не прилагая никаких усилий, читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Большой завтрак.

Большой завтрак

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