Рецепт невероятно вкусного омлета с кабачками

Одним из лучших блюд на завтрак во многих странах уже долгое время признан омлет, - разнообразить его вкус может добавление кабачков.

OBOZREVATEL.Smak привел простые пошаговые инструкции по приготовлению этого блюда.

Отмечается, что приготовление одной порции занимает всего 15 минут, при этом, она будет иметь нежный вкус и красивую корочку, поможет насытиться на долгое время.

Для воздушного и вкусного омлета не нужно искать недоступные ингредиенты, поскольку все нужное уже есть у вас на кухне под рукой.

Полный список ингредиентов и детальный рецепт с фото можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал интересный рецепт диетического салата со свежим кабачком.

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