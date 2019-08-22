Рецепт лучшего молочного коктейля

Трудно найти что-то вкуснее для летних знойных дней, чем молочный коктейль, - он прекрасно насыщает организм, охлаждая его.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам простой рецепт, как приготовить густой и невероятно вкусный молочный коктейль.

Напиток готовится на стандартной базе из мороженого и молока, но требует добавления секретных ингредиентов для получения непревзойденного вкуса и идеальной консистенции.

Менее чем за полчаса в домашних условиях можно приготовить сразу несколько порций этого лакомства.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления коктейля с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить очень вкусные шоколадные вареники с творогом.

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