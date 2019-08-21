Рецепт лучшего корейского салата из кабачков

Необычный, но очень вкусный витаминный корейский салат из кабачков обязательно понравится любителям оригинальной восточной кухни.

Его особенностью является то, что кабачки не нужно подвергать термообработке, поэтому готовое блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным.

Кабачки богаты клетчаткой, массой важных для организма микроэлементов (железо, литий, кальций, фосфор, магний, титан) и витаминами РР, А, В1, В2, В6, С и Е.

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При жарке или тушении большая часть этих полезных веществ теряется, поэтому Obozrevatel Smak предлагает приготовить салат особым способом.

Конечно, поскольку это корейское блюдо, нам кроме овощей понадобится около 5 зубчиков чеснока.

О том, как приготовить такой салат, и какие ингредиенты для него нужны, читайте по этой ссылке: Салат из кабачков по корейски.

Салат из кабачков по корейски

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