Простой рецепт легкого летнего десерта без сахара

Всего за пять минут при помощи нескольких основных ингредиентов можно приготовить вкусный и простой летний десерт без сахара.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL. Smak.

Для приготовления потребуется 350 мл миндального молока, 90 грамм клубники, 5 грамм агар-агар, 1 банан и, по вкусу, 1 столовая ложка меда.

В первую очередь берем клубнику и промываем ее под проточной водой, давим вилкой на небольшие кусочки. Аналогичный маневр проделываем и с бананом.

Основным ингредиентом является молоко – автор использует миндальное, приготовленное дома. Молоко подогреваем на среднем огне, добавляем в него агар-агар и кипятим массу в течение 3-4 минут. После в молоко добавляются измельченные банан и клубника, продукт тщательно перемешивается.

Масса застывает очень быстро, поэтому, в первую очередь, нужно в темпе перелить ее по стаканам.

Охлаждаем десерт и отправляем его в холодильник на 30-40 минут, после чего он будет готов.

Десерт получается свежим и в меру сладким – его можно съесть после обеда или ужина, а также использовать в качестве перекуса в один из жарких летних дней.

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