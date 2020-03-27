Карантин: удаленная работа и здоровое питание - как правильно организовать

Во время изоляции, вызванной коронавирусом, многие люди работают из дома.

Это нетипичные рабочие будни, когда пищей нельзя пренебрегать, если вы хотите, чтобы здоровье и фигура не пострадали.

По словам диетолога Лины Роблес из клиники Санитас ла Сарсуэла (Испания), ключом к этому является ежедневное питание без особых отличий от обычного дня, но в рамках ограничений, с которыми приходится столкнуться. С этим соглашается и диетолог Элиза Бласкес, которая объясняет, что теперь, когда вы находитесь дома и холодильник в вашем распоряжении 24 часа в сутки, очень важно придерживаться рутины и составлять расписание.

OBOZREVATEL вместе с Hola.com предлагают вам ознакомиться с их советами о здоровом питании в дни карантина.

Планирование меню

Важно спланировать меню так, чтобы не ошибиться, съев первое, что видите в холодильнике. Теперь у вас есть больше времени для этого. Необходимо стараться поддерживать сбалансированное и разнообразное питание, а не злоупотреблять фаст-фудом и полуфабрикатами. Нужно думать, что дома легче есть здоровую пищу, так как иногда нехватка времени не позволяет этого делать.

Хорошо организованный шоппинг

Сейчас очень важно делать хорошие покупки. В продуктовой корзине должны быть бобовые, овощи всех видов, свежие фрукты, натуральные сухофрукты, рыба, яйца, курица, овсяные хлопья, хлеб из непросеянной муки и оливковое масло первого отжима. И если вы хотите перекусить, берите на вооружение темный шоколад, тыквенные семечки или такие соусы, как хумус.

Поддержание режима питания

Кроме того, порядок очень важен, поскольку еда постоянно находится под рукой. Старайтесь придерживаться расписания: в течение дня готовить завтрак, обед и ужин, а также обычные закуски. Если вы не будете соблюдать порядок, появится тенденция постоянно посещать кухню и есть в течение всего дня.

Фрукты и овощи необходимы

Рекомендуется спланировать меню на несколько дней. Если вы хотите приобрести еду на длительное время, в дополнение к покупке свежих фруктов и овощей, необходимо купить консервированные или замороженные продукты, чтобы иметь возможность использовать их в ситуациях, когда нет свежих.

Поддержание водного баланса

Важно пить воду и чай в течение дня. Прохладительные напитки, алкоголь и соки следует избегать. Хорошей альтернативой является чайный гриб, который содержит живые бактерии и полезен для кишечной микробиоты.

Контроль эмоционального голода

Это трудные дни, когда вы весь день дома, нервничаете и беспокоитесь. Необходимо пытаться контролировать свой голод с помощью чая, фруктов и моркови вместо выпечки или печенья. Лучше в этой ситуации избегать многих соблазнов. Подкладывать рядом с собой вазу с фруктами или орехами и постоянно есть - не очень хорошая идея. Пищеварительная система нуждается в перерывах, и в идеале нужно есть каждые 3-4 часа.

Будьте осторожны со способами приготовления

Вы должны позаботиться о способах приготовления пищи. Например, если вашим выбором в этот день станут яйца, то омлет или вареное яйцо – это лучше, чем жареное.

Уменьшение потребления пищи

Есть вероятность, что придется сократить потребление, поскольку вы меньше двигаетесь. Сделайте сбалансированный завтрак, который содержит углеводы и белки (хорошими вариантами являются миска овсянки с орехами или целый тост с яйцом), утром возьмите фрукты, а во второй половине дня перекусите белком: сардины, сухофрукты, хумус, грудка индейки, йогурт. Кроме того, будучи менее активным, вы должны уменьшить потребление крахмала и быстрых сахаров. Дикий рис, киноа или бобовые – это продукты, которые содержат медленно усваиваемые углеводы и являются хорошим вариантом для гарнира. Хотя самое главное, чтобы еда всегда сопровождалась обильной порцией овощей разных цветов, поскольку таким образом вы будете принимать много антиоксидантов.

Еда: что нужно, а что нет?

В списке продуктов, которые должны присутствовать, находятся фрукты, овощи, белки и углеводы или бобовые. В то же время не рекомендуется промышленная выпечка, а также картофель.

Место для прихотей

В сложившейся ситуации есть моменты, когда беспокойство и нервы могут вас одолеть. В случае потребности в сладостях рекомендован черный шоколад. А если нужно что-то соленое, можно съесть горсть натуральных сухофруктов или соленых огурцов, избегая оливок с более высоким содержанием жира, которые следует употреблять в меньшем количестве.

Будьте активны, чтобы избежать перекусов

Чтобы иметь возможность контролировать стресс и беспокойство, которые порождает эта ситуация, вы должны попытаться найти упражнение для дома. Таким образом удастся избежать частых походов на кухню. Кроме того, вы заметите, что станете намного лучше отдыхать и контролировать вес.

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