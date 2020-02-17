Как приготовить нежные молочные блины: лучший рецепт

Вариантов приготовлений тонких блинчиков настолько много, что в них можно запутаться.

FoodOboz нашел рецепт самых вкусных, традиционных блинов на молоке, готовить которые очень легко.

Соблюдая простые правила, тесто для блинов выходит однородным, без комочков, и легко прожаривается.

На 0,5 л молока нужно взять 3 яйца, тогда такие блинчики легко переворачивать на сковороде и они не рвутся - даже первый блин будете не комом!

Перед тем, как приступить к приготовлению, блинному тесту нужно дать 15 минут настояться.

Детальный рецепт этого чудесного блюда доступен по ссылке: Бабушкины блины на молоке.

Вкусные блины на молоке

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