Как должны питаться пожилые люди во время карантина: советы диетолога

Как поднять иммунитет во время карантина и на что обратить внимание людям из группы риска. Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" рассказала диетолог Алена Юдина.

"Остановимся на людях старше 65 лет, как на тех, которые в ситуации с коронавирусом находятся в группе риска. Нужно понимать, что пожилые люди - разные. Некоторые в свои 65 лет дадут фору любому сорокалетнему.

Если мы говорим об украинских пенсионерах, которые, к большому сожалению, в большинстве своем являются "несознательными", к ним порой тяжело достучаться. Они укоренились в своих привычках и, как правило, придерживаются принципа: "Чеснок, сало и водка". Сейчас это можно услышать довольно часто. Да, они действительно едят чеснок и лук. Помогает ли это? Отчасти да, так как они получают хоть какие-то фитонциды. Кроме того, именно пенсионеры стараются как можно меньше выходить из дому, пытаясь себя таким образом обезопасить и снизить вероятность возможного заражения.

Что касается рациона пожилых людей, то я бы сделала акцент на овощах и фруктах. Даже из того минимума продуктов, которые есть под рукой и выращены на нашей земле. Например, капуста доступна сейчас абсолютно всем. Свекла, чеснок, морковь, грецкие орехи. Это доступно всем. И часто выращено на собственном огороде.

Практически у всех пенсионеров есть какие-то заготовки на зиму. Что касается консервации, то ее употребление не желательно, причем не только в данный период, а в целом. Однако это не касается продуктов, которые квасятся. Квашеная капуста, квашеные огурцы, квашеные помидоры, если есть возможность ввести это в рацион - прекрасно. Квашеная капуста - это отличный источник витамина С. Если пенсионеры будут каждый день есть квашеную капусту, плюс пить настой из шиповника в профилактической дозе и добавят в рацион грецкие орехи - это будет замечательно. Главное, чтобы пенсионеры ели как можно меньше жареного. Продукты не должны купаться в жире".

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