Американцы назвали продукты, провоцирующие болезни кишечника

Газированные и энергетические напитки, сыр, печенье и картофель фри названы самыми вредными продуктами, провоцирующие воспаление кишечника.
Ученые из Университета штата Джорджия проанализировали результаты Национального обследования состояния здоровья граждан США, которое проводится ежегодно, и на основании его назвали главных врагов желудка, пишет журнал PLOS One.
Американцы, которые не употребляют вышеназванные продукты, практически не испытывают проблем со здоровьем.
Специалисты еще раз подчеркнули: для того, чтобы ваш кишечников работал без сбоев, ему нужна пища, богатая клетчаткой - овощи, фрукты, бобовые, блюда из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.
Как сообщал OBOZREVATEL, замедление всех обменных процессов, которые происходят в организме человека после 40 лет, требуют от нас отказа от ряда продуктов - для сохранения хорошей физической формы.
Медики рекомендуют топ-5 продуктов, от которых нужно отказаться навсегда.
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