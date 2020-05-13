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Американцы назвали продукты, провоцирующие болезни кишечника

5.5т
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Газированные и энергетические напитки, сыр, печенье и картофель фри названы самыми вредными продуктами, провоцирующие воспаление кишечника.

Ученые из Университета штата Джорджия проанализировали результаты Национального обследования состояния здоровья граждан США, которое проводится ежегодно, и на основании его назвали главных врагов желудка, пишет журнал PLOS One.

Американцы назвали продукты, провоцирующие болезни кишечника

Американцы, которые не употребляют вышеназванные продукты, практически не испытывают проблем со здоровьем.

Специалисты еще раз подчеркнули: для того, чтобы ваш кишечников работал без сбоев, ему нужна пища, богатая клетчаткой - овощи, фрукты, бобовые, блюда из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.

Как сообщал OBOZREVATEL, замедление всех обменных процессов, которые происходят в организме человека после 40 лет, требуют от нас отказа от ряда продуктов - для сохранения хорошей физической формы.

Медики рекомендуют топ-5 продуктов, от которых нужно отказаться навсегда.

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