5 сортов фруктов и ягод, способных сделать женщину еще красивее

Эти продукты содержат минералы, витамины и компоненты, сжигающие жир и добавляющие телу стройности.

Яблоки богаты клетчаткой, улучшает работу кишечника и регулирует нормальный, здоровый вес. Кроме этого, они полезны содержанием антиоксидантов – флавоноидов.

Яблоки Getty

Всем известная груша, содержащая те же полезные вещества, причём для лучшего эффекта её необходимо совмещать с яблоком.

Очень полезна клубника, содержащая большое количество антоцианинов, необходимых для отличного функционирования головного мозга. Эта вкусная ягода повышает эффективность защиты от возрастной деменции, улучшая память, сообщает издание thetimeshub.in

Черника Getty

Чернику, богатую витаминами А, В и С, а также марганцем, кальцием и магнием, употребляют в пищу как в сыром виде, так и готовят из нее кисели, варенье, пироги и наливки. В медицине чернику используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, стоматитах, ожогах и язвах.

Перечень продуктов, способных сделать женщину ещё красивее, замыкает сладкий перец, содержащий капсаицин, который стимулирует метаболизм, обеспечивая ускоренный процесс сжигания лишнего жира.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram