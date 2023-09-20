Зерновое соглашение отжило себя, Украине нужна полная разблокировка портов – Atantic Council

Турция, выступая посредником между Украиной и Россией и лоббируя продолжение Зерновой сделки, пытается усилить свой международный статус. В то же время Украина, которая нарастила атакующий потенциал в Черном море, больше не нуждается в возобновлении этого соглашения и должна работать над полной деблокадой морских путей для всех видов продукции.

Об этом Евгения Габер, старшый аналитик Atlantic Council, рассказала в интервью ЦТС.

"Сейчас, когда мы имеем больше средств противовоздушной и противоракетной обороны, когда мы уже можем в Севастополе устраивать "хлопок", сама идея зерновой инициативы отжила себя, поскольку это означает снова зависеть от прихотей России. Нам нужно нарабатывать решения по полной разблокировке портов", – подчеркнула Габер.

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Она отметила, что есть несколько альтернативных вариантов, в частности – патрулирование Черного моря кораблями Турции или Турция может пропустить военные корабли НАТО в море. Но пока ни у НАТО, ни у Турции нет политической воли для такого решения.

"Можно было бы предоставить свои торговые суда для перевозки наших грузов. Россия, конечно, могла бы их инспектировать, но вряд ли решилась бы их обстреливать. Но это уже вопрос того, насколько это экономически выгодно и целесообразно с точки зрения законов свободного рынка, страхования, фрахтования. судов, интересов определенных стран, компаний-перевозчиков. И в любом случае, все это точечные решения, краткосрочные", - резюмировала эксперт.

Ранее главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс заявил, что России важно продемонстрировать миру свою важность и вернуть зерновую инициативу. Однако Украина сейчас восстанавливает контроль в Черном море и может самостоятельно разблокировать порты для всех видов продукции, а не только для зерна.

Как известно, из украинского порта уже вышел первый корабль, загруженный украинским зерном. Он прошел временным морским коридором, созданным Министерством инфраструктуры и вооруженными силами. Эксперты называют это прорывом, ведь это свидетельствует о том, что Украина способна обеспечить мир продовольствием и без участия РФ, а также разблокировать свои порты для всех видов продукции.