За неделю энергетики вернули свет более чем в 60 населенных пунктов, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 22 по 28 июля энергетики ДТЭК вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

В частности, в Донецкой области, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боевых действий, за неделю с разрешения военных удалось вернуть электричество в доме 18,8 тысяч семей. Энергетики начинают ремонты сразу, как только это становится возможным.

Обстрелы Днепропетровщины также продолжаются. С 22 по 28 июля энергетики ДТЭК смогли возобновили электроснабжение 13,7 тысячи семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным, и они получают соответствующее разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.