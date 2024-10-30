Введение европейского экомита СВАМ следует отсрочить на государственном уровне, – Данкова

Экологические платежи, которые будет платить Украина в связи с имплементацией европейского законодательства и внедрением механизма регулирования выбросов углерода (СВАМ), будут стимулировать ответственность за влияние на окружающую среду и предотвращать климатические риски. Но сейчас у Украины нет возможности модернизировать свое производство в соответствии с европейскими нормами, поэтому введение этого налога нужно отсрочить, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировом рынке.

Видео дня

Об этом рассказала финансовый директор "Метинвеста" Юлия Данкова на XXII Ежегодном форуме финансовых директоров Украины.

Она выразила мнение, что Украине вместо введения дополнительного регулирования к имеющимся налогам нужно создать новый налог, аналогичный европейскому. Но его введение должно быть постепенным, поскольку стимулирование экологического поведения требует больших инвестиций.

Она напомнила, что металлургические предприятия в Европе получили миллиарды евро государственной поддержки по переоборудованию.

"К сожалению, во время войны Евросоюз или МВФ таких инвестиций в экологические программы делать не будет, поэтому и внедрение СВАМ также следует отсрочить на государственном уровне. Если же экологические налоги будут введены без грантов и инвестиций, это будет еще один минус для конкурентоспособности Украины на мировом рынке", – сказала она.

Напомним, ранее издание Politico заявило: Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.