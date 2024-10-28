Власть понимает важность освобождения Украины от экологического налога СВАМ, – Утка

Учитывая войну, украинский бизнес нуждается в ослаблении работы европейской углеродной пошлины CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), которая будет полноценно запущена с 2026 года. И это уже предмет переговоров с Евросоюзом.

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Об этом рассказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка на круглом столе в GMK Center.

"Наши переговоры с Евросоюзом (по СВАМ) не будут таки воинственными, как с Индией, поскольку мы будем искать сбалансированную интеграцию в ЕС. В конструктивном диалоге возможно принятие решений, учитывающих ситуацию украинских производителей. Кроме того, мы тоже понимаем, насколько CBAM шатко с точки зрения торгового права, и это дает нам дополнительную возможность договориться с ЕС", – говорит Качка.

Он уточнил, что еще летом были проведены переговоры по предоставлению Украине waiver-у (исключение из-под действия CBAM), и этот процесс продолжается.

"Сейчас есть понимание, что это должно быть инициировано Еврокомиссией решение. Мы надеемся, что новый состав Еврокомиссии запустит это решение. Открытым остается вопрос содержания этого решения: здесь следует четко отметить, что ни Украина не будет спрашивать, ни ЕС не будет предлагать полное отложение применения элементов CBAM для Украины. Скорее всего, waiver будет ориентирован на наши планы по внедрению системы торговли выбросами и внедрению системы CBAM на внешних границах, то есть к импорту из третьих стран. Об этом, собственно, и будет диалог в ноябре", – пояснил Качка.

В то же время, как отметил эксперт, ведутся переговоры по финансированию ЕС экологических проектов.

"Мы общались с будущим комиссаром по бюджету ЕС, и понимаем, каким образом будет осуществляться финансирование Украины на следующие 7 лет. Роль ЕС для нас будет ключевой, поскольку без гарантий Евросоюза мы вряд ли сможем получать доступ к финансированию модернизации производства товаров, подпадающих под CBAM", – резюмировал Качка.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от СВАМ для украинской экономики будут расти ежегодно, и достигнут $1,44 млрд. Поэтому власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной и непровоцированной ситуацией, которая имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры". Украина уже три года находится в состоянии полномасштабной войны.