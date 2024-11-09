ВАКС отказал в закрытии дела 'Роттердам+', несмотря на полное отсутствие состава преступления – адвокат Трекке

Высший антикоррупционный суд отказал в закрытии дела "Роттердам+", несмотря на полное отсутствие состава преступления.

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Адвокат стороны защиты Артем Трекке заявил, что не видит в этом решении никаких проблем, учитывая полное отсутствие состава и события преступления в действиях подзащитных, отсутствие ущерба и истечение предельных сроков досудебного расследования.

Он напомнил, что именно ВАКС, включая его апелляционную палату и два разных прокурора САП, уже принимали решения, которыми оставили в силе постановление прокурора о закрытии этого дела. Это, по его мнению, означает, что в перспективу этого дела не верят даже сами антикоррупционные органы и антикоррупционный суд.

"Данное дело было уже полностью выиграно защитой в первой и апелляционной инстанции ВАКС и началось снова по тем же обстоятельствам с применением непроцессуальных решений и нарушения базовых международных принципов и стандартов уголовной юстиции", – утверждает адвокат.

По его словам, эта искусственная реанимация дела произошла в тот момент, когда из-за активной фазы бомбардировки объектов энергетики все ресурсы и внимание энергетиков были направлены на экстренное восстановление разрушенной россией инфраструктуры, чем воспользовались инициаторы абсолютно безосновательного дела "Роттердам+" и его заинтересованности.

Как сообщалось ранее, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие потерпевших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственных и международных.