В вопросе европейского эконалога Украина должна отстаивать право на форс-мажорную отсрочку, – Колесникова

Введение действия европейского экологического налога СВАМ очень повредит украинским предприятиям – они пока находятся под постоянными обстрелами, и не могут даже прогнозировать, когда станет возможной модернизация. Именно поэтому очень важно отстоять право на форс-мажор, который предусмотрен в законе о СВАМ.

Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Сама идея этого налога – создать равные условия для всех стран, и мы понимаем европейских производителей. Но ведь у нас в Украине война! И наши предприятия, особенно горно-металлургического комплекса, находятся фактически в прифронтовой зоне и каждый день под обстрелами. Так что наши предприятия совсем не в равных условиях с европейскими", – подчеркнула Колесникова.

По ее словам, для Украины внедрение СВАМ будет иметь тяжелые последствия, поэтому необходимо использовать возможность отсрочить его – ведь в законе такая возможность предусмотрена для стран, имеющих форс-мажорные обстоятельства. В то же время, необходимо начать общественные обсуждения привлечения европейцев к дальнейшей модернизации наших предприятий.

"Мы хотим равных условий. Если Евросоюз помогал своим компаниям в переходе, выделял им бесплатные квоты и гранты на модернизацию, то Украине ничего даже и близко не предлагается. Мы говорили еще до войны о том, что нам по сути нужно время и нужны такие же условия, как европейским компаниям. Просто сейчас невозможно спрогнозировать даже время, которое потребуется – потому что никто не знает даже, когда закончится война", – подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.