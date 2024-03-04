В Украине увеличат военный сбор и акцизы: в Минфине раскрыли детали

В Украине мобилизация дополнительных доходов госбюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями. Речь, в частности, идет о тех, кто осуществляет деятельность по розничной торговле горючим.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины "Интерфакс-Украина". "Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)", – говорится в заявлении.

В Минфине отметили, что в декабре 2023 года представители украинской власти и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для выработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн.

При этом изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп. Кроме того, дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется :

покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,

продавцов недвижимости,

розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,

операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

"Предложения также включают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ", - добавили в Минфине.

Ранее Министерство финансов по выполнению требований МВФ разработало предложения, как увеличить наполнение бюджета примерно на 40 млрд грн. Пока речь идет о точечных решениях.

Но это не решит проблему огромного дефицита: в армию в этом году не хватит от 400 до 700 млрд грн. Финансировать ВСУ кредитами и международными донатами запрещено, то есть армию своими налогами должны содержать все украинцы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, правительство Украины ранее заявляло, что не рассматривает вопрос повышения налогов с тем, чтобы покрыть отсутствие финансовой помощи от США. При этом финансовая и военная помощь Штатов для страны чрезвычайно важна.

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