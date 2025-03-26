В Украине резко увеличился объем штрафов по налогу на недвижимость: в ГНС назвали причины

За последние четыре года средний размер одного штрафа за неуплату украинцами налога на недвижимость от Государственной налоговой службы вырос втрое – до 685,5 грн, а общая сумма таких начисленных штрафов вдвое – до 8,5 млн грн.

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И.о. директора департамента налогообложения физических лиц ГНС Александр Двирко сообщил OBOZ.UA данные о количестве выставленных налоговых решений по этому налогу и общей сумме штрафов, а редакция рассчитала средний размер финансового наказания:

2021 год – 20,3 тыс. налоговых уведомлений-решений (ППР) на общую сумму 4,1 млн грн , то есть в среднем по 202 грн на один штраф ;

, то есть в среднем по ; 2022 год – 2,3 тыс. НПР на 0,8 млн грн, то есть 347,8 грн на один штраф;

2023 год – 5,7 тыс. НПР на 2,5 млн грн, то есть 438,6 грн на один штраф;

2024 год – 12,4 тыс. ППР на 8,5 млн грн, то есть 685,5 грн на один штраф.

Фискалы видят главную проблему в том, что люди меняют место жительства и не сообщают ДПС, так что платежки просто не попадают к адресатам.

"Одной из возможных причин не уплаты или не своевременной уплаты налога, кроме увеличения количества физических лиц, проживавших в населенных пунктах на территориях, проводимых (проводимых) боевых действиях во время действия военного положения в Украине, является несоблюдение налогоплательщиками норм Налогового кодекса Украины в части обязанности уведомления контролирующих органов в течение одного месяца об изменении, в частности, места их проживания", – говорится в ответе господина Двирко для OBOZ.UA.

OBOZ.UA уже публиковал данные ГНС о планомерном росте выставленного фискальными органами налога на недвижимость и одновременном увеличении долгов граждан по нему. А еще советы налоговых юристов и объяснение всех последствий неуплаты.

Увеличение начислений по этому налогу в ГНС объясняют "ежегодным увеличением количества привлеченных к налогообложению собственников объектов недвижимости и увеличением минимальной заработной платы", которое используется для исчисления налога.

Фискальные органы уверяют, что продолжают образовательные мероприятия и осуществляют объяснительную деятельность по улучшению уплаты налога на недвижимость.

"ДПС создано и внедрено в эксплуатацию бесплатное программное обеспечение ГНС в виде мобильного приложения "Моя налоговая", что обеспечивает гражданам простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы с предоставлением возможности быстро получать необходимую информацию, в частности, об объектах налогообложения, обязанность уплаты сумм денежных обязательств (ППР), уплачивать налоги с использованием платежных систем и т.д.", – отметил Александр Двирко.

OBOZ.UA публикует полный текст ответов Государственной налоговой службы :

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем собственникам большой недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то две эти цифры суммируются (т.е. большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

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