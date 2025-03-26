В Украине приняли законопроект с правкой о зарплатах в министерствах: о чем идет речь на самом деле

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении и в целом законопроект о госслужбе, одна из правок к которому, по словах некоторых нардепов, "повышает зарплаты чиновников в министерствах". Однако, как выяснил OBOZ.UA, обратившись в профильный комитет парламента, утвержденные изменения не повлияют на "зарплатные" бюджеты. Дело в том, что "новые" правила – на самом деле старые и уже заложенные в бюджет, их недавно отменили другим законопроектом, а теперь возвращают.

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Речь идет о проекте закона под № 9478, за который 25 марта во втором чтении проголосовали 254 народных депутата (результаты поименного голосования – ниже на этой странице). Как объяснил OBOZ.UA член Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, сам по себе законопроект не касается зарплат в целом.

"Но в данном законопроекте была принята правка, которая копирует проваленную до этого правку к принятому на прошлой пленарной неделе евроинтеграционному законопроекту о реформе оплаты труда № 8222 касательно зарплат на государственной службе. О чем правка: она ставит в лучшие зарплатные условия 4, так называемые, регламентные министерства (Минфин, Минюст, Минэкономики, Минцифра) в отношении своих коллег по правительству. Соответственно, на одинаковых должностях люди в этих министерствах будут иметь лучшие условия оплаты труда, чем во всех других министерствах. Но это не имеет никакого влияния на бюджет, поскольку в бюджете, как 2024, так и 2025 и так есть соответствующее разграничение, которое убиралось законопроектом 8222", – объяснил Безгин.

В сравнительной таблице к законопроекту № 9478 ко второму чтению действительно содержится такая правка. Ее автором является народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко:

Ранее ряд нардепов, в частности, представители "Европейской солидарности" София Федина и Алексей Гончаренко заявляли, что принятие законопроекта 9478 якобы предусматривает "резкое повышение зарплат для работников министерств". "Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего (20 тыс. грн. – Ред.)", – отмечала Федина. OBOZ.UA обращался к депутату за более подробным комментарием, однако на момент выхода материала ответа не получил.

Гончаренко в свою очередь сообщал, что подал блокирующее постановление, "чтобы этот законопроект не был подписан ни спикером, ни президентом". Следует учесть, что за документ во втором чтении 25 марта проголосовали представители всех фракций, кроме "Евросолидарности", и именно представители этой политсилы выступили с заявлениями о "резком росте" чиновничьих зарплат.

В целом нашумевший законопроект касается не зарплат, а зачисления в стаж государственной службы времени работы в военных администрациях. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, который был подан Кабинетом министров.

"Учитывая, что военные администрации являются государственными органами, хотя и временными, проектом закона предлагается отнести время работы на соответствующих должностях в стаж государственной службы, в частности, если до назначения на такие должности лицо находилось на государственной службе или службе в органах местного самоуправления и после увольнения вернулось на государственную службу или службу в органах местного самоуправления", – сказано в пояснительной записке.

Законопроект 9478: результаты голосования поименно

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект № 8222 о госслужбе, несмотря на многочисленные манипуляции в соцсетях, не предполагает повышения зарплат должностным лицам в Украине. В документе при этом прописаны общие правила, которые касаются оплаты труда чиновников.

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