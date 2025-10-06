В Украине окончательно конфисковали активы беглого экс-регионала Олейника: список имущества изменился
Украинский суд провозгласил новое решение о национализации имущества экс-члена "Партии регионов" Владимира Олейника, который сбежал в Москву. И хотя список имущества расширили, под конфискацию подпадает лишь часть активов бывшего нардепа.
Соответствующее решение приняла 2 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом 6 октября сообщили в Министерстве юстиции, чей иск был частично удовлетворен.
Что взыщут в доход государства
- 6 объектов недвижимого имущества в Черкассах.
- 1 объект недвижимости в Киевские области.
- Самоходное моторное прогулочное судно.
- Долю корпоративных прав в ООО "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", принадлежащей жене Олейника.
Таким образом Минюст добился существенного расширения перечня конфискованных активов. В предыдущем решении от 4 сентября 2025 года, на которое была подана апелляция, речь шла об 1/2 и 1/4 объектов недвижимого имущества в Черкассах, 1/2 объекта недвижимости в Киевской области, 1/2 судна. Кроме того, а в конфискации прав у "Е. С. П. ТЕХНОЛОГИИ" суд вообще отказал
Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Прошлое Олейника: ключевые факты
Олейник был народным депутатом Украины VII созыва (2012-2014) от "Партии регионов". После Революции Достоинства в 2014 году Владимир Олейник выехал в Россию.
По данным Минюста Украины, СБУ и Минфина США, Олейник в РФ активно занялся антиукраинской политикой, в частности:
- подал иск в российский суд с требованием признать Революцию Достоинства "государственным переворотом" и стал одним из основателей антиукраинской организации "Комитет спасения Украины";
- выступал в российских пропагандистских программах, распространяя антиукраинские нарративы;
- в 2021 году по указанию ФСБ собирал информацию об украинской критической инфраструктуре, на которую РФ впоследствии проводила кибератаки;
- в 2022 году прибыл на временно оккупированную территорию Киевщины, чтобы способствовать установлению оккупационного режима.
- За эти действия в сентябре 2022 года СБУ объявила Олейнику подозрение в государственной измене и незаконном пересечении границы.
