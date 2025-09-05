В Украине конфисковали активы беглого экс-регионала Олейника: решение ВАКС
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил иск Министерства юстиции касательно экс-члена "Партии регионов" Владимира Олейника, который сбежал в Москву. Речь идет о конфискации части имущества экс-нардепа, включая его недвижимость.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции 5 сентября. Отмечается, что ВАКС принял решение на заседании 4 сентября, а все требования министерства не были удовлетворены.
Главное, что нужно знать
- Подсанкционный экс-"регионал" Владимир Олейник сбежал из Украины в РФ еще в 2014 году, после Революции Достоинства. В списке СНБО находится с 22 ноября 2024 года, под санкциями США – с января 2022-го.
- ВАКС 4 сентября 2025 года постановил взыскать в доход государства такое имущество Олейника:
- – 1/2 и 1/4 объектов недвижимого имущества в Черкассах;
- – 1/2 объекта недвижимости в Киевской области;
- – 1/2 самоходного, моторного прогулочного судна.
- Суд отказал Минюсту в конфискации корпоративных прав в компании "Э.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", принадлежащей супруге Олейника.
- Решение суда о конфискации еще может быть обжаловано – в течение пяти дней с момента его опубликования.
Прошлое Олейника: ключевые факты
Олейник был народным депутатом Украины VII созыва (2012-2014) от "Партии регионов". После Революции Достоинства в 2014 году Владимир Олейник выехал в Россию.
По данным Минюста Украины, СБУ и Минфина США Олейник в РФ активно занялся антиукраинской политикой, в частности:
- подал иск в российский суд с требованием признать Революцию Достоинства "государственным переворотом" и стал одним из основателей антиукраинской организации "Комитет спасения Украины";
- выступал в российских пропагандистских программах, распространяя антиукраинские нарративы;
- в 2021 году по указанию ФСБ собирал информацию об украинской критической инфраструктуре, на которую РФ впоследствии проводила кибератаки;
- в 2022 году прибыл на временно оккупированную территорию Киевщины, чтобы способствовать установлению оккупационного режима.
- За эти действия в сентябре 2022 года СБУ объявила Олейнику подозрение в государственной измене и незаконном пересечении границы.
