Дом с кинотеатром и шесть участков в Конча-Заспе: в Украине продадут элитные активы Фукса

АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) выставило на конкурс в Prozorro элитную недвижимость Павла Фукса (украинский бизнесмен российского происхождения, которого СМИ связывают со строительным и нефтегазовым бизнесом и который находится под санкциями СНБО) – дом почти 2,5 тыс. кв. м с кинотеатром и шесть участков в Козине стоимостью около 214 млн грн. После избрания управляющего активы будут работать на экономику Украины и приносить доход в бюджет.

Об этом пишет АРМА. Речь идет об элитной недвижимости общей стоимостью почти 214 млн грн, расположенной в престижном поселке Козин Киевской области. В перечень активов вошли:

жилой дом;

Общая площадь актива 2458,7 кв. м на ул. Старокиевской, 35/18. В доме есть собственный кинотеатр, тренажерный зал, массажный салон и другие помещения премиум-класса.

шесть земельных участков;

Они образуют единый комплекс с домом, расположены на берегу Днепра среди застройки класса "элит". В частности:

два участка по 0,15 га для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных сооружений;

участок 0,1 га для ведения личного крестьянского хозяйства;

участок 0,1 га с целевым назначением "личное крестьянское хозяйство";

участок 0,0986 га для садоводства;

участок 0,099 га также для садоводства.

Все объекты переданы в управление АРМА по решению суда. Конкурс проводится в соответствии со ст. 21 Закона Украины "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". Победитель получит право управлять этими активами, сохранять их стоимость и получать прибыль, часть которой будет поступать в Государственный бюджет.

В Prozorro.Продажи этот лот размещен в категории "Услуги по управлению активами". Ожидается, что новый управляющий сможет не только сохранить уникальные объекты, но и обеспечить их эффективную эксплуатацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА получила в управление морское судно ANKA, которое незаконно заходило в порт оккупированного Крыма, и готовит его к реализации. Теперь корабль, который был вещественным доказательством, станет источником дохода для государства.

