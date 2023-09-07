В ТМ Pripravka назвали фейком присутствие украинской продукции в супермаркетах России – официальное заявление

В сети за последний месяц можно встретить фото продукции ТМ Pripravka на полках российских супермаркетов и в онлайн-магазинах. Речь идет о незаконном использовании логотипа бренда, дизайнов упаковок и нарушении авторских прав, ведь сегодня украинская компания-производитель Pripravka полностью отсутствует на российском рынке: юридически (компании нет в реестрах юридических лиц Российской Федерации) и физически (на территории государства-агрессора не работает ни один офис или производственная площадка, которая имела бы отношение к ТМ Pripravka).

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"С момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины бренд Pripravka не сотрудничает со страной-террористом. Весь товар, который сегодня можно найти на полках супермаркетов и интернет-магазинов – это продукты, незаконно изготавливаемые и распространяемые под логотипом нашего бренда на территории агрессора, – отмечает Вячеслав Дубовик, СЕО Pripravka, – После того, как мы вышли с российского рынка, прошло уже много времени. Компания не проводила специальный мониторинг полок в России, надеясь на определенную честность и этичность со стороны бывших контрагентов, однако благодаря неравнодушным людям, мы обнаружили продукты, незаконно производимые и распространяемые под логотипом нашего бренда на территории агрессора".

Компания уже отреагировала на появление фейковой информации. ТМ Pripravka вышла с четким заявлением о нарушении прав интеллектуальной собственности. Соответствующая позиция была опубликована на официальных страницах в соцсетях ТМ Pripravka и в письмах партнерам – украинским торговым сетям. Далее компания планирует передать дело Международному коммерческому арбитражному суду.

"Пока мы уже провели ряд консультаций с юристами относительно того, в какой именно суд нам обращаться, каким именно должен быть иск, что нужно в него включить, чтобы иметь наибольшие шансы на его рассмотрение, – комментирует Вячеслав Дубовик, СЕО ТМ P ripravka. – Также подготовили письмо-предупреждение на ООО "Приправка.РУ" с требованием прекратить незаконные действия. Наши сотрудники сделали глубокий анализ из открытых источников по всем российским площадкам, на которых незаконно представлена продукция с использованием нашего бренда и его атрибутов. Сейчас рассылаем такие же письма-предупреждения этим торговым точкам и электронным площадкам. Иск уже готов, по факту его представления в суд мы проинформируем общественность".

С первых дней полномасштабного вторжения производство на Харьковщине, на котором изготавливается продукция ТМ Pripravka, потерпело значительные разрушения и было релокировано в Киевскую область. Компания продолжает поддерживать своих сотрудников и их семьи, оказывает помощь ВСУ. В целом с февраля 2022 ТМ Pripravka оказала помощи защитникам Украины на сумму более 10 млн гривен. В течение 17 месяцев полномасштабной войны компания уплатила более 100 млн грн налогов.