В результате последних атак по энергосистеме существенно повреждена ТЭС ДТЭК – Associated Press

Во время последних атак по энергетической инфраструктуре Украины были существенно повреждены теплоэлектростанции компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом говорится в статье американского информационного агентства Associated Press.

В частности, в ней говорится, что существенные повреждения получили энергетические объекты ДТЭК, теплоэлектростанции которой были атакованы почти по всей Украине 22 и 29 марта.

"Я никогда в жизни не видел такого уровня разрушений на электростанции, и, к сожалению, это произошло с нами", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время осмотра ТЭС после обстрела.

Он добавил, что энергетикам будет сложно восстановить значительное количество оборудования, потому что степень разрушений колоссальная.

Как известно, оккупанты вернулись к масштабным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. В ходе последних атак под ударом оказались украинские ТЭС и ГЭС. Только в ночь на 29 марта россияне применили против Украины 99 средств воздушного нападения. Приступы привели к отключениям электроэнергии в ряде областей, самая сложная ситуация оставалась в Харькове.