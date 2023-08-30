В преддверии зимы Кабмин должен помочь 'Энергоатому' выплатить долги на энергорынке, – Трохимец

Кабинет министров Украины должен принять решение о докапитализации компании "Энергоатом" или же разрешить выпустить ей облигации. Это необходимо для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

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Об этом заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

Он напомнил, что сегодня ситуация с накоплением долгов на рынке электроэнергии дошла до того, что Комитет по энергетике Верховной Рады Украины провел заседание, где президент компании Петр Котин публично заявил, что с долгами рассчитаются до конца года.

"Есть два варианта. Первый – докапитализация "Энергоатома" – государство должно войти в этот процесс, увеличив уставный капитал живыми деньгами, которыми компания будет рассчитываться. Второй – выпуск краткосрочных облигаций Энергоатомом под определенную докапитализацию или определенный бизнес план, который поможет рассчитаться с долгами" , – сказал Трохимец.

Адвокат подчеркнул, что на сегодняшний день задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет около 17 млрд грн только за текущий год и это формирует проблему цепной задолженности перед всеми компаниями рынка электроэнергетики.

"Понятно, что участники рынка хотели бы видеть определенный график погашения этой задолженности. Под этот график они планируют свои ремонтные кампании, обслуживание кредитных обязательств перед банками и прочее", - добавил Трохимец.

По его мнению, рынок электроэнергии находится на критическом рубеже, когда средства для прохождения следующего отопительного сезона нужно получить как можно быстрее, а не в конце года.

"Уже времени ждать нет. То, что начнут рассчитываться именно в канун Нового года, означает, что эти деньги уже вряд ли помогут. Многие операторы системы распределения и облэнерго уже заявили, что они объективно не готовы к проведению ремонтных кампаний на зиму" , – подытожил Трохимец.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года.

При этом по поручению Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной рады Украины до конца августа компания "Энергоатом" должна обнародовать график погашения накопившейся задолженности.