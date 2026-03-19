В Европе не ограничивают вагоны по возрасту: УЗВ призвала ориентироваться на техническое состояние подвижного состава

Европейская практика не предусматривает списание грузовых вагонов только из-за их возраста: ключевым критерием допуска подвижного состава к эксплуатации должно быть техническое состояние, а не календарный срок службы.

Видео дня

Об этом заявили в Ассоциации "Украинские железнодорожные грузоотправители" (УЗВ) во время дискуссии с участием представителей бизнеса, государственных органов и отраслевых экспертов, где одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос продления срока службы грузовых вагонов, который сейчас регулируется приказом №647 и предусматривает списание вагонов при достижении ими определенного возраста.

Представители бизнеса и логистических компаний призвали к взвешенному подходу, который будет учитывать как реальное техническое состояние вагонов, так и экономическую ситуацию в отрасли.

"Ключевым критерием допуска подвижного состава к эксплуатации должно быть его фактическое техническое состояние, а не временные ограничения эксплуатации. Именно результаты технической диагностики, проведения плановых и капитальных ремонтов и подтверждения безопасности эксплуатации должны определять возможность дальнейшего использования вагонов. Такой подход соответствует современным техническим принципам оценки ресурса подвижного состава и международной практике. В то же время важно обеспечить прозрачные и сбалансированные правила регулирования, которые будут учитывать интересы государства, бизнеса и безопасности перевозок", – считают в Ассоциации.

По словам юриста и эксперта отрасли Марины Лесничей, в праве Европейского Союза отсутствуют нормы, запрещающие использование вагонов исключительно из-за их возраста. Зато безопасность эксплуатации обеспечивается регулярным техническим контролем, обслуживанием и модернизацией подвижного состава.

Вместо списания вагонов, эксперты призвали создать прозрачную систему учета вагонного парка и усиления контроля за техническим состоянием, особенно учитывая риски аварий при перевозке опасных грузов. Среди предложенных решений – внедрение современных механизмов контроля, а также экономических стимулов для обновления подвижного состава.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по предельному сроку эксплуатации, и принять оценку их фактического технического состояния как критерий возможности использования в рабочем вагонном парке. Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава, а затем и уменьшения объемов перевозок.