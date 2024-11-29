Управлять многоэтажками в Украине будут по-новому: что изменится для владельцев квартир и в чем подвох

В Украине правительство приняло постановление, которое должно стать стартом для создания новой системы управления многоэтажным зданием. Это, как отмечают в правительстве, позволит упростить процедуру управления домом, позволит легко голосовать онлайн. О том, как будет работать новая система и почему не все удовлетворены ее введением, читайте в материале OBOZ.UA.

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Что изменится управление и на кого это повлияет

В течение двух лет в стране заработает цифровая платформа Наш Дом, которая объединит всю актуальную информацию о многоквартирных домах, их совладельцах, ОСМД и управляющих, рассказывают в Минцифри. Соответствующую постановление уже приняло правительство. Деньги на платформу дадут международные партнеры (USAID, UK Dev, Фонд Восточная Европа).

"Раньше в Украине не было инструмента, который хранил бы полную информацию о многоквартирных домах и документации в защищенном виде. Система Наш Дом цифровизирует процесс управления домами и сделает его более удобным и прозрачным. Параллельно государство получит действенный инструмент для сбора аналитики по многоквартирным домам, чтобы принимать эффективные решения в формировании жилищной политики", – отмечают в Минцифре.

Такая система управления многоэтажными домами (СУМД), по замыслу правительства, должна упростить процедуры, голосование и т.д. Но на самом деле это также разрушит бизнес-модель для целого ряда компаний, сейчас за деньги продающих IT-решения для ОСМД.

Как будет работать СУМД, опрошенные OBOZ.UA главы ОСМД пока не понимают. Некоторые из них уже давно пользуются платными сервисами и программами для голосования, которые также позволяют вести бухгалтерию, учет и к которым уже привыкли. Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, которая присутствовала на нескольких общественных обсуждениях касательно СУМД, также сомневается в том, насколько эффективно будет работать система.

"У ОСМД есть порядок принятия решений, определенный законом, программа его не заменит. Кроме того, сейчас есть куча программ и сервисов для голосования – эта, пожалуй, должна быть самая крутая", –говорит Татьяна Бойко.

Сколько средств потратят на создание государственной платформы вместо частных, неизвестно. И хотя это средства международной помощи, есть вопрос о целесообразности использовать их на электронную платформу в ситуации, когда есть и более насущные проблемы.

К зимним отключениям готовы не все

Пока в правительстве анонсируют запуск новой системы управления, в ОСМД рассказывают о проблемах с подготовкой к отопительному сезону. Даже среди объединений, которые сумели собрать средства на покупку генератора или системы накопления и хранения электроэнергии, необходимое оборудование получили и установили далеко не все. Некоторым пришлось заказывать его за границей, а доставка занимает от недель до месяцев.

"У нас недавно создали ОСМД", – рассказывает OBOZ.UA жительница киевской 23-этажки по адресу Здолбуновская, 3Г. Во время отключения электроэнергии часть жителей остается без отопления, электроэнергии и возможности попасть в свою квартиру. Чтобы каждый день без лифта преодолевать 23 этажа, нужна физическая подготовка. "У нас глава ОСМД только начала работу, конечно, что сразу невозможно все сделать. Будет у нас и генератор", – говорит женщина.

Тысячи многоэтажек по всей стране зависят от электроэнергии. В домах находятся тепловые насосы: они "подталкивают" теплоноситель к верхним этажам. Когда отключается электроэнергия и исчезает свет, батареи на верхних этажах дома греть перестают. Также в домах выше 10 этажей запрещено проводить газ. Следовательно, от электроэнергии зависит и возможность приготовить еду, подогреть воду.

И хотя абсолютное меньшинство ОСМД в Украине решило вопрос альтернативного питания тепловых и водных насосов, объединиться и вместе приобрести необходимое оборудование – едва ли не единственный вариант решения проблемы. Всего есть несколько опций:

системы накопления (грубо говоря батареи, заряжаемые, когда есть ток, и разряжаются, когда электроэнергия исчезает);

генераторы (в том числе газовые);

солнечные панели совместно с системами скопления (зимой практически работают лишь для скопления).

В крупных городах местные власти запустили программы поддержки, покрывающие до 70% стоимости оборудования. Солнечные панели можно купить по государственной программе "ГринДим" (компенсируют 70% стоимости). Но здесь есть несколько больших проблем, рассказывает глава ОСМД в пригороде Киева Ольга. Чтобы реализовать государственную программу, нужно сначала собрать средства, купить оборудование, а потом получить компенсацию. Собирать средства без решения общего собрания запрещено. Итак, большинство жителей должны сначала проголосовать за то, чтобы сдать средства, а затем внести свой вклад.

"У нас ЖК относительно новый, люди покупали жилье, понимали, что это их жилищный комплекс, что только мы за него ответственны. Я до этого возглавляла ОСМД в своем доме на Нивках. Это старая "хрущевка". Бабушки-пенсионерки лучше платили, всегда вовремя. Но уговорить их проголосовать за то, чтобы установить тепловой пункт, было почти невозможно. эти голоса и уговорила. Я не представляю, как в старых домах уговаривать людей сдавать хотя бы по три тысячи на генератор. А где эти деньги брать людям", – возмущается женщина.

Еще одна проблема: даже если удалось собрать необходимое количество голосов, собрать средства, купить и установить генератор, его трудно обслуживать. Необходимо регулярно подвозить топливо, заправлять генератор, следить за его работой. "Но в хрущевке генератор и не нужен. Потому что там есть централизованное отопление и оно легко "дотягивает" до пятого этажа. Вода тоже всегда до 5-го этажа без насоса в доме есть. Там еще и газ есть, а лифтов нет. В хрущевке достаточно себе в квартиру купить зарядную станцию и все", – добавляет Ольга.

В "Опоре" указывают еще одну проблему: правительство разрешило ОСМД брать кредиты на энергетическое оборудование со льготной ставкой в 7%. Но проблема в том, что льготная ставка действует только в течение первого года. А дальше придется пользоваться рыночными условиями. И в некоторых случаях речь идет о 19% годовых. Для абсолютного большинства ОСМД это непосильное финансовое бремя.

Количество созданных ОСМД в Украине растет каждый год. В некоторых городах, например в Виннице, ОСМД создали уже почти в половине всех многоэтажек. Как показывает опыт, самоуправление помогает организовать жильцам и дает возможность совместными усилиями решить проблемы, которые управляющие компании (они же ЖЭКи) не замечали. Однако для реальной поддержки ОСМД самое важное, что необходимо предоставить – возможность привлекать грантовые средства, а также дешевые кредиты на утепление, ремонт, модернизацию, приобретение и установку энергетического оборудования. А без электронной системы управления можно обойтись.