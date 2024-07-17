Унификация тарифных классов усугубит хронические проблемы украинской энергетики, – Прокип

Инициатива Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) уравнять тарифы на распределение электроэнергии независимо от классов напряжения потребления противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.

Видео дня

Об этом сказал эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинского института будущего Андриан Прокип.

"В Украине действуют два класса напряжения, применимые для систем распределения электроэнергии. Первый класс – крупная промышленность, потребляющая много энергии, второй класс – все остальные. В разных странах Европы количество классов напряжения больше и для каждого из них есть свои тарифы на распределение. В Молдове, которую я часто использую в качестве примера для сравнения энергетической политики, таких классов напряжения три с соответствующими тарифами на распределение", – указал эксперт.

Он отметил: сейчас тарифы на распределение рассчитываются исходя из объемов затрат, то есть потребитель по каждому классу напряжения должен покрыть расходы, связанные с этим распределением. При этом количество потребителей по 1-му классу несоизмеримо меньше, чем потребителей по второму классу – единицы или десятки в регионе.

"Идея уравнять тариф нарушает принцип каскадирования затрат в формировании тарифа, являющегося одним из базовых в системе европейской энергетической политики. Он предполагает, что за потери в сетях должны платить те категории пользователей, которые пользуются этими сетями. То есть унификация приведет к очередному кросс-субсидированию – хронической болезни украинской энергетики. И потребители первого класса будут покрывать затраты и потери потребителей 2-го класса напряжения", – подчеркнул Прокип.

Он отметил, что есть те, кто действительно получит наибольшую выгоду – это компании, которые дотируют тариф для населения по механизму ПСО: "Энергоатом" (около 80%) и "Укргидроэнерго". После унификации тарифа эти компании получат еще больше средств – при том, что они и так получают больший ресурс после повышения тарифа на электроэнергию с 2,64 до 4,32 грн/кВтч.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.