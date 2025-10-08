'Укрзалізниця' заявила о задержке поездов и изменении некоторых маршрутов из-за российской атаки: что известно

Российские войска продолжают атаковать Украину. В частности, влияет это на работу украинской железной дороги.

Так, после последних ударов армии РФ ряд поездов Нежинского направления будут курсировать по измененному маршруту, а некоторые временно отменены. Об изменениях в движении сообщили в "Укрзалізниці".

Вражеские удары усложнили движение поездов Нежинского направления

В УЗ утром в среду, 8 октября, сообщили, что из-за вражеских атак затруднено курсирование поездов Нежинского направления.

Часть поездов будут двигаться по измененному маршруту. Изменения затронут поезда:

№46 Ужгород — Харьков,

№113 Харьков — Львов,

№786 Киев — Терещенская,

№116 Киев — Сумы,

№779 Сумы — Киев.

№787 Терещенская — Киев.

Не удалось избежать и сбоев в графике. Так, поезда №143/144 Сумы-Львов и №45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.

Временно в среду не будут курсировать поезда:

№6901 Носовка — Киев (Северная),

(Северная), №6903 Нежин — Киев-Волынский,

№6907 Нежин — Киев (Северная),

(Северная), №6909 Нежин — Киев (Северная),

(Северная), №6674 Немешаево — Святошин

Изменения маршрута коснутся и региональных рейсов №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 октября, РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу. В результате вражеских ударов поезда задерживались, а более 60 тысяч абонентов остались без света.

