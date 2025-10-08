"Укрзалізниця" заявила о задержке поездов и изменении некоторых маршрутов из-за российской атаки: что известно
Российские войска продолжают атаковать Украину. В частности, влияет это на работу украинской железной дороги.
Так, после последних ударов армии РФ ряд поездов Нежинского направления будут курсировать по измененному маршруту, а некоторые временно отменены. Об изменениях в движении сообщили в "Укрзалізниці".
Вражеские удары усложнили движение поездов Нежинского направления
В УЗ утром в среду, 8 октября, сообщили, что из-за вражеских атак затруднено курсирование поездов Нежинского направления.
Часть поездов будут двигаться по измененному маршруту. Изменения затронут поезда:
- №46 Ужгород — Харьков,
- №113 Харьков — Львов,
- №786 Киев — Терещенская,
- №116 Киев — Сумы,
- №779 Сумы — Киев.
- №787 Терещенская — Киев.
Не удалось избежать и сбоев в графике. Так, поезда №143/144 Сумы-Львов и №45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.
Временно в среду не будут курсировать поезда:
- №6901 Носовка — Киев (Северная),
- №6903 Нежин — Киев-Волынский,
- №6907 Нежин — Киев (Северная),
- №6909 Нежин — Киев (Северная),
- №6674 Немешаево — Святошин
Изменения маршрута коснутся и региональных рейсов №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 октября, РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу. В результате вражеских ударов поезда задерживались, а более 60 тысяч абонентов остались без света.
