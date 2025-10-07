Поезда задерживаются, более тысячи человек без света: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу

РФ ночью атаковала Полтавскую и Сумскую области, попав в энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру 0 повреждены депо, подстанции и жилые дома, более тысячи домохозяйств остались без света. Из-за обстрелов задерживаются поезда, часть рейсов отменена, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. В ночь на 7 октября российские войска совершили очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

Под ударами оказались Полтавская и Сумская области 1 враг целился по энергетическим объектам, железнодорожным узлам и промышленным предприятиям. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, в Полтаве зафиксированы попадания по локомотивному депо, дистанции энергоснабжения и тяговым подстанциям. Повреждены административные и складские помещения, а также подвижной состав. В результате ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры временно задерживались поезда сообщением Харьков2Львов, Львов3Харьков и Краматорск4Львов. Уже утром движение было полностью восстановлено.

Кроме того, зафиксировано повреждение энергетического объекта, из-за чего более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах остались без света. Энергетики работают в круглосуточном режиме, постепенно восстанавливая электроснабжение.

Ситуация на Сумщине

В Сумах вражеские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. В результате были повреждены жилые дома и частично обесточены несколько микрорайонов. Один из ударов пришелся на троллейбус 5 за помощью к медикам обратились водитель и пассажир. На местах происшествия работают аварийно-спасательные службы и коммунальщики.

Харьковщина тоже под ударом

Параллельно российская армия атаковала Харьков, где в Немышлянском районе возник пожар на территории гражданского предприятия. Спасатели сообщили о разрушении части зданий, но, как и на Полтавщине, обошлось без человеческих потерь.

Изменения в работе железной дороги

По информации"Укрзализныци", из-за ночного обстрела временно изменен график движения пригородных поездов на Полтавщине. Отменены рейсы:

№6356 Полтава-Южная 6 Огульцы;

Огульцы; №6353 Огульцы 7 Полтава-Южная;

Полтава-Южная; №6531 Полтава-Южная 8 Кременчуг;

Кременчуг; №6532 Кременчуг 9 Полтава-Южная;

Полтава-Южная; №6724 Ромодан 10 Полтава-Южная;

Полтава-Южная; №6572/6654 Полтава-Южная 11 Берестин 12 Лозовая;

Берестин Лозовая; №6655/6577 Лозовая 13 Берестин 14 Полтава-Южная.

Изменены маршруты:

№6722 будет курсировать по маршруту Ромодан 15 Полтава-Киевская (вместо Полтава-Южная);

(вместо Полтава-Южная); №6721 16 Полтава-Киевская 17 Ромодан;

№7012 Гребенка 18 Полтава-Южная теперь будет проходить через станцию Вакулинцы.

Поезда курсируют с резервными тепловозами, поэтому возможны задержки в движении. На местах работают штабы ликвидации последствий, спасатели и энергетики. Правительственные комиссии оценивают ущерб, а коммунальные службы постепенно восстанавливают электроснабжение и железнодорожное движение.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Отмечается, что Россия в очередной раз демонстрирует свое стремление превратить холод и тьму в оружие, атакуя энергетическую инфраструктуру накануне отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ситуация в энергетике остается относительно стабильной, однако имеющийся дефицит электроэнергии покрывается импортом из стран ЕС 19 Словакии, Польши и Венгрии. Эксперты отмечают, что в Киеве и области возможны перебои со светом только в случае попаданий в соседние регионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!