Поезда задерживаются, более тысячи человек без света: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу
РФ ночью атаковала Полтавскую и Сумскую области, попав в энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру 0 повреждены депо, подстанции и жилые дома, более тысячи домохозяйств остались без света. Из-за обстрелов задерживаются поезда, часть рейсов отменена, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. В ночь на 7 октября российские войска совершили очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины.
Под ударами оказались Полтавская и Сумская области 1 враг целился по энергетическим объектам, железнодорожным узлам и промышленным предприятиям. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, в Полтаве зафиксированы попадания по локомотивному депо, дистанции энергоснабжения и тяговым подстанциям. Повреждены административные и складские помещения, а также подвижной состав. В результате ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры временно задерживались поезда сообщением Харьков2Львов, Львов3Харьков и Краматорск4Львов. Уже утром движение было полностью восстановлено.
Кроме того, зафиксировано повреждение энергетического объекта, из-за чего более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах остались без света. Энергетики работают в круглосуточном режиме, постепенно восстанавливая электроснабжение.
Ситуация на Сумщине
В Сумах вражеские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. В результате были повреждены жилые дома и частично обесточены несколько микрорайонов. Один из ударов пришелся на троллейбус 5 за помощью к медикам обратились водитель и пассажир. На местах происшествия работают аварийно-спасательные службы и коммунальщики.
Харьковщина тоже под ударом
Параллельно российская армия атаковала Харьков, где в Немышлянском районе возник пожар на территории гражданского предприятия. Спасатели сообщили о разрушении части зданий, но, как и на Полтавщине, обошлось без человеческих потерь.
Изменения в работе железной дороги
По информации"Укрзализныци", из-за ночного обстрела временно изменен график движения пригородных поездов на Полтавщине. Отменены рейсы:
- №6356 Полтава-Южная 6 Огульцы;
- №6353 Огульцы 7 Полтава-Южная;
- №6531 Полтава-Южная 8 Кременчуг;
- №6532 Кременчуг 9 Полтава-Южная;
- №6724 Ромодан 10 Полтава-Южная;
- №6572/6654 Полтава-Южная 11 Берестин 12 Лозовая;
- №6655/6577 Лозовая 13 Берестин 14 Полтава-Южная.
Изменены маршруты:
- №6722 будет курсировать по маршруту Ромодан 15 Полтава-Киевская (вместо Полтава-Южная);
- №6721 16 Полтава-Киевская 17 Ромодан;
- №7012 Гребенка 18 Полтава-Южная теперь будет проходить через станцию Вакулинцы.
Поезда курсируют с резервными тепловозами, поэтому возможны задержки в движении. На местах работают штабы ликвидации последствий, спасатели и энергетики. Правительственные комиссии оценивают ущерб, а коммунальные службы постепенно восстанавливают электроснабжение и железнодорожное движение.
Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Отмечается, что Россия в очередной раз демонстрирует свое стремление превратить холод и тьму в оружие, атакуя энергетическую инфраструктуру накануне отопительного сезона.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ситуация в энергетике остается относительно стабильной, однако имеющийся дефицит электроэнергии покрывается импортом из стран ЕС 19 Словакии, Польши и Венгрии. Эксперты отмечают, что в Киеве и области возможны перебои со светом только в случае попаданий в соседние регионы.
