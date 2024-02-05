Из-за российского вторжения украинская железная дорога получила значительные повреждения. После чего возникла настоятельная потребность в восстановлении железнодорожных путей. АО "Укрзалізниця" начала закупку рельсов за рубежом, в частности, у чешского металлургического комбината TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. Однако сейчас возникла угроза остаться без надежного поставщика.

Видео дня

Итак, до февраля 2022 металлургический комбинат Азовсталь был единственным поставщиком рельсов для украинской железной дороги. Но российское вторжение кардинально изменило ситуацию. "Укрзалізниця" рассматривала предложения от разных производителей. Среди них есть чешский металлургический комбинат TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, as, который вырабатывает рельсы, соответствующие всем требованиям украинского заказчика.

Как можно увидеть из электронной системы публичных закупок Prozorro, в 2023 году АО "Укрзалізниця" уже закупило рельсы у нескольких поставщиков, включая ООО "МИНЕРФИН-ТРАНС", AS SKINEST RAIL (Эстония), Voestalpine Rail Technology GmbH (Австрия) и SAAR STA (Франция).

Но через средства массовой информации на компанию ООО "МИНЕРФИН-ТРАНС" была совершена атака и критика из-за искаженных данных, где компанию обвиняют в поставке рельсов по завышенным ценам. Львовская таможня обвинила ООО "МИНЕРФИН-ТРАНС" в поставке железнодорожных рельсов по заниженным ценам. В результате вынесенного таможней решения, цена была скорректирована с 1400 евро до 1540 евро за тонну, что в конечном итоге привело к излишним расходам и уплате дополнительного НДС компанией ООО "МИНЕРФИН-ТРАНС" при растаможке рельсов.

Такой скандал может повлиять на дальнейшие поставки рельсов от TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, as из-за репутационных рисков и непредсказуемых затрат для ООО "МИНЕРФИН-ТРАНС". В результате может пострадать не только АО "Укрзалізниця", но и украинский рынок в целом, доказав его высокую рискованность и неспособность действовать в цивилизованных рамках.

Эта ситуация требует тщательного решения, направленного на сохранение стабильности и качества инфраструктуры украинской железной дороги.