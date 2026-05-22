'Укрнафта' внедрила современные подходы в колтюбинговых операциях: что известно

В "Укрнафте" системно работают над оптимизацией производственных процессов и внедряют решения, которые повышают эффективность работ на скважинах. Один из примеров – использование азота во время колтюбинговых операций.

Колтюбинг (coiled tubing) – это технология выполнения ремонтных, буровых и интенсификационных работ без остановки скважины. Она широко применяется для кислотных обработок, геофизических исследований, установки пакеров и очистки забоя.

"В мировой практике использование азота является стандартным подходом для повышения эффективности таких операций. "Укрнафта" постепенно интегрирует эти решения в собственные производственные процессы. В частности, при освоении скважин азот используется для вытеснения тяжелых жидкостей. В отличие от воздуха, он не содержит кислорода, что снижает коррозионное воздействие на оборудование, – отметил председатель правления АО Укрнафта Богдан Кукура. – Спасибо специалистам, которые работают над интеграцией современных технологий в производственные процессы".

Такой подход позволяет:

- уменьшить износ гибкой трубы;

- повысить безопасность работ;

- сократить расходы на ремонт оборудования;

- уменьшить время освоения скважин.

В результате повышается эффективность работ без необходимости расширения парка техники.

Внедрение таких решений является частью системной работы компании по повышению надежности и эффективности добычи.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.