'Укрнафта' увеличила товарооборот на 10,5% - до 105,2 млрд грн в 2024 году

"Укрнафта" второй год возглавляет Индекс лучших добывающих предприятий, который готовит Opendatabot. В 2024 году товарооборот компании составил 105,2 млрд грн – на 10,5% больше, чем в 2023 году.

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Общая выручка топ-10 компаний составляет 409.66 млрд, и она выросла на 13,5%. Доля "Укрнафты" - 25,68%.

"Спасибо сотрудникам "Укрнафты", чья добросовестная работа делает компанию лидером отрасли!" – сказал директор компании Сергей Корецкий.

Полный список топ-10 предприятий добывающей отрасли выглядит так:

1. Укрнефть – 105,20 млрд грн, 25,68%.

2. Укргаздобыча – 100,60 млрд грн, 24,56%.

3. Шахтоуправление Покровское – 42,00 млрд грн, 10,25%.

4. ДТЭК Павлоградуголь, 39,75 млрд грн, 9,7%.

5. Северный горно-обогатительный комбинат – 28,96 млрд грн, 7,07%.

6. Полтавский горно-обогатительный комбинат, 23,71 млрд грн, 5,79%.

7. Южный горно-обогатительный комбинат, 19,23 млрд грн, 4,7%.

8. Еристовский горно-обогатительный комбинат, 18,19 млрд грн, 4,44%.

9. Нафтогаздобыча – 16,18 млрд грн, 3,95%.

10. Центральный горно-обогатительный комбинат – 15,83 млрд грн, 3,86%.

Подробности рейтинга по ссылке.

Справка

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.