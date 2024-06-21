'Укрнафта' увеличила нетопливные продажи вдвое: выросла выручка и количество чеков

"Укрнафта" вдвое увеличила нетопливные продажи. За 5 месяцев 2024 года выручка достигла 260 млн грн. Это вдвое больше, чем в 2023 году, когда за такой же период было 126 млн грн.

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Также почти вдвое возросло количество нетопливных чеков с 1,32 млн. штук в январе-мае 2023-го до 2,26 млн. штук за аналогичный период 2024-го.

В частности, с января по май 2024 года сотрудники сети приготовили: 693 тыс. горячих напитков (380 тыс. в 2023 году), 111 тыс. хот-догов (56 тыс. в 2023-м).

Конверсия – соотношение между топливными и нетопливными продажами – в 2024 году также увеличилась вдвое и составила 0,26. В то время как за 5 месяцев 2023 года было 0,19. Цель компании – достичь единицы.

Важно: приведенные цифры не относятся к 84 станциям сети Glusco. Это только результаты сети UKRNAFTA.

В общей сложности сейчас компания оперирует 545 АЗК – 460 собственных и 85 в управлении.

Итого это 545 торговых точек – как маркетов, так и небольших, в формате киоска.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "УКРНЕФТЬ" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб"