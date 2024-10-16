UKRNAFTA провела капремонт скважины в Полтавской области и увеличила ее дебит

UKRNAFTA провела капитальный ремонт скважины в Полтавской области и увеличила ее дебит в 520 раз.

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По предложению управления комплексного управления фондом скважин департамента разработки месторождений был проведен капитальный ремонт одной из скважин. Цель – доразведка башкирских отложений в части залежей месторождения, которые до этого были выделены, как возможно продуктивные.

До проведения капитального ремонта скважина давала 5,2 тысяч кубометров газа и 0,2 тонны конденсата в сутки. После выполнения всех операций был получен промышленный приток нефти и газа. Первоначальный дебит составил 104 тонны нефти, что в 520 раз больше, чем было до ремонта, и 51,5 тыс. кубометров газа в сутки.

"Благодарю команду UKRNAFTA за то, что не только увеличили добычу углеводородов, но и подтвердили важность проведения доразведки месторождений для дальнейшего развития компании", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Сейчас скважина введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит получить дополнительные геолого-промышленные данные по залежи, что важно для оценки запасов месторождения в целом.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.