'Укрнафта' получила от Oil Dynamics первую партию скважинных насосов

Индустрия 4.0 на месторождениях "Укрнафты": первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics прибыли в Украину. Первые два уже работают на скважинах.

Работники НГДУ "Долинанефтегаз" вместе с представителями Oil Dynamics впервые провели монтаж новых установок на двух скважинах. С процессом ознакомились работники других регионов – они тоже будут работать с новым оборудованием.

50 установок электроцентробежных насосов, которые помогают интенсифицировать добычу, будут распределены между восточным и западным подразделениями компании почти поровну – 27 на 23 соответственно.

"Ожидаем поставку еще 150 установок электроцентровых насосов партиями по 50 штук. Комплексное решение от Oil Dynamics GmbH – это электрические насосные системы, станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл оборудования с помощью непрерывного удаленного мониторинга", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Разработанное и изготовленное в рамках концепции "Индустрия 4.0", полностью соответствует стандартам АРІ, которые внедряет "Укрнафта".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".