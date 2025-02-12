'Укрнафта' исследовала 600 квадратных километров с помощью 3D сейсмических технологий

За 2024 год "Укрнафта" изучила 600 квадратных километров технологической площади с помощью 3D сейсмических технологий. В общей сложности, это восемь месторождений и площадей компании.

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В последний раз подобные операции предприятие осуществляло более десяти лет назад.

Полевые фазы 3D исследований проводились в сложных условиях: работали все сезоны, на возвышенностях и в низовьях рек и заболоченной местности. В частности, реализован проект в сложных горных условиях: впервые в Украине с помощью беспроводной системы регистрации данных.

Вся полученная информация ляжет в основу построения цифровых геологических моделей месторождений, а также станет базой для формирования решений на основе искусственного интеллекта. Построенные цифровые модели месторождений позволят четко понимать, где находится ресурс и более точно планировать новое поисково-разведывательное бурение, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. - Спасибо работникам Департамента геологического изучения за хорошие результаты".

В 2025 году команда "Укрнафты" планирует исследовать не менее 800 квадратных километров площадей.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.