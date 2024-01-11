'Укрэнерго' в затруднительном положении из-за долгов на рынке, – Омельченко

Компания "Укрэнерго" находится в затруднительном положении из-за проблемы задолженностей на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке, считает директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Ситуация на балансирующем рынке достаточно сложная. За последний год долги выросли на 40%. "Укрэнерго" имеет задолженность 18 млрд перед участниками рынка, но и перед "Укрэнерго" долги на балансирующем рынке превышают 30 млрд грн", – сказал Омельченко.

По его словам, есть более 5,5 тыс. промышленных потребителей, которых нельзя просто отключать от электроэнергии, несмотря на то, что они все больше и больше накапливают долги. Причем в перечне таких предприятий есть не принадлежащие к критической инфраструктуре, например, гостиницы. Он отметил, что пока никакие решения, которые принимало правительство, Нацкомиссия по энергетике или Минэнерго не смогли решить полностью эту проблему.

"Ничего не помогает. Долги как росли так и продолжают расти. Поэтому нужно вносить изменения в модель рынка электроэнергии, в т.ч. балансирующий рынок. Ситуация сложна для всех участников, в т.ч. для "Укрэнерго", несущей огромную нагрузку по расчетам перед зеленой генерацией. За прошлый год расчеты составляли чуть больше 50%", – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что искусственным накоплением долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, сдерживается развитие этой отрасли.