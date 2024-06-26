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Украинцев атакуют в популярном среди военных мессенджере: разоблачена новая мошенническая схема

Станислав Кожемякин
Экономика
1 минута
3,1 т.
В приложении Signal появились аферисты, нацеленные на украинцев

Участились случаи, когда мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации украинских пользователей мессенджера Signal, популярного среди военных и волонтеров. Они посылают им сообщения якобы от администрации приложения.

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Как сообщили во Всемирном конгрессе украинцев, киберпреступники присылают сообщение якобы с аккаунта сервиса поддержки Signal под названием "Support Signal". Мошенники заявляют пользователю якобы о "некорректной активности, в результате которой была совершена несанкционированная атака на мессенджеры, в результате которой получил доступ .

Чтобы предупредить "утечку данных" пользователю нужно пройти "процедуру верификации пользователя". Но официальные представители мессенджера предупредили, что такие сообщения не правдивы.

Мошенники атакуют аккаунты украинцев в мессенджере Signal.

"Это не от Signal. Это неизвестный номер, который посылает вам мошенничество. Вы можете использовать функцию Signal, чтобы заблокировать такие непреднамеренные сообщения, которые появляются при открытии чата", – говорится в официальном сообщении команды Signal.

Если вы получили подобное сообщение, для предотвращения распространения фейковых сообщений выберите "Блокировать" и "Сообщить о спаме и заблокировать". Также, когда вам поступает сообщение от службы поддержки Signal, обращайте внимание на логотип адресата – он должен соответствовать на 100% официальному изображению компании. Кроме того, все верифицированные аккаунты (к которым относится и служба поддержки) имеют рядом синюю галочку.

Ранее OBOZ.UA уже предостерег не переходить по неизвестным ссылкам от других пользователей в мессенджерах. Так мошенники могут украсть аккаунт, а затем постараются выманить деньги у его контактов.

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