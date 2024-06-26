Украинцев атакуют в популярном среди военных мессенджере: разоблачена новая мошенническая схема

Участились случаи, когда мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации украинских пользователей мессенджера Signal, популярного среди военных и волонтеров. Они посылают им сообщения якобы от администрации приложения.

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Как сообщили во Всемирном конгрессе украинцев, киберпреступники присылают сообщение якобы с аккаунта сервиса поддержки Signal под названием "Support Signal". Мошенники заявляют пользователю якобы о "некорректной активности, в результате которой была совершена несанкционированная атака на мессенджеры, в результате которой получил доступ .

Чтобы предупредить "утечку данных" пользователю нужно пройти "процедуру верификации пользователя". Но официальные представители мессенджера предупредили, что такие сообщения не правдивы.

"Это не от Signal. Это неизвестный номер, который посылает вам мошенничество. Вы можете использовать функцию Signal, чтобы заблокировать такие непреднамеренные сообщения, которые появляются при открытии чата", – говорится в официальном сообщении команды Signal.

Если вы получили подобное сообщение, для предотвращения распространения фейковых сообщений выберите "Блокировать" и "Сообщить о спаме и заблокировать". Также, когда вам поступает сообщение от службы поддержки Signal, обращайте внимание на логотип адресата – он должен соответствовать на 100% официальному изображению компании. Кроме того, все верифицированные аккаунты (к которым относится и служба поддержки) имеют рядом синюю галочку.

Ранее OBOZ.UA уже предостерег не переходить по неизвестным ссылкам от других пользователей в мессенджерах. Так мошенники могут украсть аккаунт, а затем постараются выманить деньги у его контактов.

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