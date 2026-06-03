Украинский опыт усиления энергосистемы является важным для европейской безопасности, – Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что опыт Украины в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры в условиях постоянных атак может быть полезным для усиления энергетической безопасности европейских стран.

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Об этом он заявил на конференции Architecture of Security.

"ДТЭК неоднократно терял большинство своих мощностей – и каждый раз мы ее восстанавливали. Что работает: сильная координация, европейская интеграция, децентрализованная энергетика. И прежде всего – люди, которые отказываются сдаваться", – сказал он.

Тимченко пояснил, что Украина сейчас демонстрирует Европе, как энергетические системы должны развиваться в условиях, когда критическая инфраструктура рассматривается как мишень.

"По приглашению наших партнеров E.ON, я четко объяснил для их группы руководителей сетевой компании, что эта угроза означает на практике для европейской безопасности", – подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко заявлял, что несмотря на продолжающуюся войну, Украина имеет несколько преимуществ, которые могут дать потенциальным инвесторам возможность получить долгосрочную выгоду.