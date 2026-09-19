Украине пора отказаться от ручного установления прайс-кепов и перейти к правилам ЕС – Омельченко

Украине нужно отказаться от ручного установления прайс-кепов и переходить к европейской модели работы энергорынка. Физически украинская энергосистема уже объединена с ЕС, однако полной коммерческой интеграции – market coupling – до сих пор нет.

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Market coupling – это означает совместимость, коммерческую совместимость рынков электроэнергии и газа с рынками Европейского Союза, потому что у нас есть совместимость техническая, вы знаете, да. Она полностью объединена с энергетической системой Европейского Союза с марта 22-го года, но нет совместимости еще коммерческой, и, так называемого market coupling", – считает Омельченко.

По его словам, даже весеннее повышение прайс-кепов не решило проблему системно, поскольку предельные цены по-прежнему устанавливаются вручную. Это делает правила менее предсказуемыми и является одной из причин слабого интереса инвесторов к украинскому энергорынку.

"И в преддверии зимы как-то нужно изменить принципы установления прайс-кепов или граничной цены с ручного режима. У нас все любят в ручном режиме чиновники делать. Это их мечта – всем управлять в ручном режиме: ценами, тарифами, рынками, всем. Но от этой привычки пора отказываться", – заявил эксперт.

Напомним, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева отметила, что системные долги также могут помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.