Украина рискует потерять экспорт в ЕС из-за промедления с отсрочкой CBAM - ЕВА

Промедление с официальным запросом в Европейскую Комиссию об отсрочке действия Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) может иметь критические последствия для экспорта украинской продукции в ЕС.

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Об этом заявил председатель комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации (EBA) Станислав Зинченко.

Он предостерег, что без официального запроса в Еврокомиссию Украина рискует потерять часть своего экспорта в страны ЕС уже с начала 2026 года:

"Сейчас уже много ассоциаций обращаются к правительству с этим вопросом - потому что поставки в страны ЕС с 01 января уже будут включать углеродный налог".

По словам Зинченко, Ассоциация в апреле обратилась в Еврокомиссию с запросом о статусе переговоров с Украиной по CBAM и получила однозначный ответ:

"В апреле ЕБА обратилась в Еврокомиссию и получила ответ, что Украина не обращалась относительно отсрочки CBAM".

Он подчеркнул, что реализация такой процедуры требует многоэтапного процесса, а упущенное время будет означать потери для экономики в ближайшем будущем:

"Эта процедурная цепочка предполагает, что любое окончательное решение столкнется со значительными бюрократическими сроками".

Также, по словам Зинченко, в Украине до сих пор отсутствует какая-либо стратегия или policy paper по внедрению CBAM:

"Кстати, нет ни одного официального документа, стратегии, policy paper относительно CBAM в Украине! Во всех странах торговых партнеров ЕС их уже десятки на разных уровнях".

По мнению Зинченко, сейчас ответственность неправильно распределена между ведомствами:

"Почему-то в Украине этим вопросом занимается Минприроды, хотя это вопрос торговли и Минэкономики".

Он подытожил, что промедление с официальным запуском переговоров ставит под угрозу доступ к одному из ключевых рынков сбыта – европейскому.

Напомним, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что сейчас правительство готовит официальные обращения в Еврокомиссию с просьбой предоставить исключения в применении CBAM как для Украины в целом, так и отдельно для экспорта электроэнергии.