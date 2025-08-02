Украина не готова к CBAM, нужна отсрочка – Плачков

Европейский углеродный механизм CBAM, который полностью вступит в силу в 2026 году, станет чрезмерным бременем для украинской энергетики и промышленности.

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Об этом заявил председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его мнению, введение механизма без учета военной ситуации и экономических реалий страны грозит серьезными последствиями для стабильности энергосистемы.

"Не готовы. Абсолютно не готовы. Это будет очень большое бремя, большая нагрузка", – подчеркнул Иван Плачков, отвечая на вопрос о готовности Украины к уплате углеродной пошлины.

Он напомнил, что ранее Украина взяла на себя амбициозные обязательства в рамках Национального плана сокращения выбросов (НПСВ), который предусматривал остановку ТЭС уже в 2024-2025 годах. Но война изменила контекст.

"Мы не можем отказаться от европейской интеграции. Но мы корректируем, мы переносим срок и говорим: давайте война закончится. Поэтапно, потому что для того, чтобы у нас не было блэкаутов, кризисов и так далее", – пояснил он.

По мнению эксперта, такая же гибкая логика должна применяться и к CBAM: Украина должна вести переговоры об отсрочке действия механизма до завершения войны и стабилизации энергетической системы.

"Я уверен, что Еврокомиссия, Энергетическое Сообщество примут от Украины эти изменения", – отметил Плачков.

Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродной пошлины за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, которая имеет значительную долю угольной генерации и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.

Что предшествовало

Украинская металлургия – самый пострадавший сектор от полноценного внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который ЕС запускает с 2026 года. Директор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко заявил, что украинский металл, в частности чугун и сталь, попадает под прямое регулирование механизма, что уже в первый год может повлечь за собой потерю сотен миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который должен заработать с 1 января 2026 года, может стать серьезным препятствием для украинских экспортеров, прежде всего в тяжелой промышленности.

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