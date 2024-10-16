Украина может потерять европейский рынок сбыта металлопродукции уже к 2030 году – СМИ

По оценкам, 93% украинского экспорта, подпадающего под регулирование экологической пошлины CBAM, которая начала действовать в прошлом году в тестовом режиме, приходится на металлургический сектор. Наибольшие потери от действия этой пошлины несет производство чугуна и сортового проката: экспорт чугуна, заготовки и сортового проката может прекратиться уже после 2030 года.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании аналитиков GMK Center.

"В Украине 89% стали производится мартеновским или кислородно-конвертерным способом, что означает достаточно высокую среднюю углеродную интенсивность. Поэтому Украина может потерять весь свой экспорт заготовки и сортового проката в результате внедрения CBAM: наша продукция будет неконкурентоспособной по отношению к продукции, производимой электросталеплавильным способом в ЕС", – объясняют в GMK Center.

Продажи чугуна также могут остановиться, поскольку платежи CBAM за поставку чугуна могут достичь $160 за тонну в 2030 году.

Ежегодно украинские компании экспортируют в ЕС 55-60 тыс. тонн металлопродукции: металлоконструкции, резервуары, контейнеры, болты, винты. Такие компании не имеют первоначального производства чугуна или стали. Но поскольку металлургическая продукция подпадает под регулирование CBAM, они должны также предоставлять данные импортерам из ЕС для отчетов CBAM.

"Сбор таких данных может быть сложным, особенно если компания не производит чугун или сталь напрямую. CBAM может стать новым техническим барьером для торговли и увеличить административные расходы малых и средних экспортеров и импортеров. Затруднения с предоставлением данных окажут негативное влияние на цены экспортируемой продукции", – указывают аналитики GMK Center.

Ранее в Ассоциации "Укрцемент" заявили, что уплата экологической пошлины СВАМ на общих условиях приведет к окончательной потере конкурентоспособности украинскими производителями. Поэтому правительству нужно начать переговоры по присоединению к СВАМ на декларативных условиях – то есть, подавать отчетность, но без уплаты пошлины, апеллируя к войне как к форс-мажорному обстоятельству, предусмотренному в европейском законодательстве.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.