У 'Укрзалізниця' есть системные проблемы с коррупцией, которые необходимо наконец решить, – Емельян

"Укрзалізниця" блестяще справилась с критическими проблемами в начале войны, но с тех пор ситуация только усугубилась, в том числе с системными фактами коррупции. Поэтому каждый раз, когда компания говорит о повышении тарифов на перевозку, речь идет только о том, что бизнесу придется больше платить за коррупцию в компании.

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Об этом заявил эксперт, экс-министр транспорта и инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя инициативу менеджмента "Укрзалізниці" в очередной раз повысить тарифы.

"Укрзалізниця" не может понять простой бизнес-истины: она работает и функционирует потому, что ей платят за перевозку. Если бизнес откажется пользоваться услугами железной дороги и будет пользоваться каким-либо другим транспортом – он получит кризис перевозок. Да, изменить перевозчика непросто, но по целой группе товаров эту ситуацию можно представить, к тому же будет развиваться частное направление перевозок", – напомнил Емельян.

Он также отметил, что до сих пор отсутствуют планы реформы и оптимизации работы компании, а также нет информации, как "Укрзалізниця" собирается побороть коррупцию, которая достигла угрожающих масштабов.

"Укрзалізниця" блестяще справилась во время первых недель крупномасштабки. Но когда мы говорим о плановом развитии компании, здесь проблем немало. Я бы в частности отметил так же коррупционную составляющую, потому что, к большому сожалению, мы здесь сдвигов не видим. Коррупционные скандалы разгораются с периодичностью минимум раз в месяц, и это только эпизоды, которые становятся доступны публичности, а проблемы системной коррупции остаются. И фактически, когда бизнесу предлагают платить больше за перевозку, это значит, что мы будем больше терять на коррупции. А это путь в никуда", – резюмировал эксперт.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В то же время, в Ассоциации добывающих предприятий (НАГПУ) заявили, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Укрзализныця может снизить тарифы для стимулирования экономики, ведь рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.