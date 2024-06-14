Цену базового продукта готовятся переписать: стоимость уже упала на 25%

Украинские фермеры резко снизили стоимость продажи репчатого лука урожая 2023 года. Начиная с понедельника, цена овоща упала в среднем на четверть – некоторые аграрные предприятия продают его по 14 грн за кг.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Они объясняют это резким увеличением предложения этого овоща, что связано с началом массовой уборки лука нового урожая.

"Так, только с начала текущей недели цена на репчатый лук урожая 2023 года в украинских хозяйствах упала в среднем на 25%. Сегодня основные сделки по продаже данной продукции заключаются по 14-20 грн/кг ($0,35-0,49/кг). Для сравнения: в конце прошлой рабочей недели цены на прошлогодний репчатый лук не опускались ниже 18 грн/кг ($0,45/кг)", – объясняют эксперты рынка.

Молодой лук уже тоже присутствует на украинском рынке в достаточном количестве. Причем эту продукцию отпускают по ценам в диапазоне 16-22 грн/кг.

За год цена старого лука изменилась еще сильнее – украинские производители его отгружают в среднем на 52% дешевле, чем в первой половине июня 2023 года. При этом производители допускают, что цена этого овоща продолжит снижаться. Фермеры фактически ежедневно пересматривают отпускные цены по двум причинам:

невысокая торговая активность в этом сегменте;

стремительный рост предложения.

Сколько лук стоит в супермаркетах

В украинских супермаркетах прошлогодний лук пока что значительно обгоняет молодой лук по средней цене: 32,60 грн/кг против 22,45 грн/кг. При этом, согласно данным "Минфина", с апреля цены на лук урожая 2023 года выросли почти на 2,46 грн/кг, а на молодой лук упали более чем вдвое – на 25,8 грн/кг. Цены на репчатый лук прошлого сезона в супермаркетах продается по таким ценам:

Megamarket – 32,6 грн/кг;

Metro – 36,3 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по результатам мая 2024 года темпы инфляции в Украине ускорились втрое: за месяц цены выросли на 0,6%, тогда как в апреле этот показатель составил 0,2%. Среди включенных в статистический отчет продуктов питания за май больше подорожали фрукты и овощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!