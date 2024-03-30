Тариф на газ с 1 апреля: сколько будет стоить кубометр и как будет отличаться цена

В Украине газ для населения в апреле не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании кубометр топлива будет стоить от 7 грн 70 коп до 9 грн 99 коп.

Об этом сообщает издание "Газправда". Напомним, что в настоящее время газ бытовым потребителям в Украине предлагают 12 поставщиков. У 7 компаний цена кубометра ниже 8 грн, а у 5 – выше.

Правда, 98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривни за кубометр. Однако уже в мае действие действующих годовых тарифов завершается. Вырастет ли после этого стоимость топлива, официально пока неизвестно. Однако теоретически это вполне возможно.

Цена на газ в апреле 2024 года

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" – 7,70

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" – 7,96

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" – 7,99

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" – 9,95

Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогаз", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.